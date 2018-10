Madame la Ministre, lors de votre arrivée à la Réunion, vous aviez annoncé à l'intersyndicale hospitalière présente à l'aéroport, votre volonté d'écouter et de dialoguer sur le Décret de la suppression l'indexation de certaines primes accordée au personnel hospitalier

D’ailleurs, une réunion à la Préfecture serait organisée sur la suite de ce Décret et la compensation prévue, alors qu’un syndicat envisage un recours juridique à l’instance compétente. Ainsi, il me semble plus pertinent de repousser l’application de ce Décret de quelques mois en attendant la réponse du tribunal sur la légalité du Texte et sur son application. Question, exclure le syndicat majoritaire de la santé qui fait " force de proposition " sa devise, sera t-il aussi constructif samedi pour nos hôpitaux Madame la Ministre ?

Mais permettez-moi de cette occasion, d’aborder Madame la Ministre, un problème encore plus grave que nos syndicats semblent avoir oubliés sûrement à cause des élections professionnelles. C’est la "santé financière " de nos hôpitaux qui cumulent d’année en année des difficultés, alors que les hospitaliers attendent avec impatience une réponse à un financement supplémentaire pour absorber les déficits structurels cumulés et pour travailler dans les meilleures conditions, se former....etc.

Aussi, vous le savez Madame la Ministre que la psychiatrie Réunionnaise demeure sous-dotée. En effet, le 28 juin 2018, Madame Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la Santé, ainsi que Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées, avaient annoncé que les trois régions (Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Océan Indien) historiquement sous-dotées dans le domaine de la psychiatrie. Et que d’ici peu, la dotation pour la santé mentale serait renforcée. Alors, quelle est votre remède sur cette problématique et quand ?

Notons que le sujet du financement des hôpitaux demeure crucial, il nous faut des moyens pour que le personnel hospitalier puisse travailler dans des bonnes conditions. Comment soigner la souffrance des patients quand les soignants eux-mêmes sont aussi en souffrances ?

Madame la Ministre, aborder le problème du Décret samedi, sans aborder les difficultés financières graves que connaissent nos hôpitaux locaux, me semble une voie à ne pas éviter. C’est pour cela, qu’aujourd’hui, un plan d’aide financière comme plan Marshall serait nécessaire pour sauver nos hôpitaux publics mais aussi la psychiatrie.

Jean Claude Comorassamy