Ce vendredi 2 novembre s'est tenue l'assemblé générale de l'association Webcup. Une belle occasion pour faire le point et dresser le bilan de l'année. Forte d'environ 80 membres, l'association Webcup n'a cessé de croître depuis sa création en 2009. Au coeur de l'action dans le domaine du numérique et de l'entreprenariat, les deux dernières années furent des années charnières, propice à la naissance de nouveaux projets et d'actions fortes.

En effet, l’an passé l’association a organisé pas moins de 6 manifestations mobilisant de nombreux bénévoles et plus de 700 participants. On peut citer par exemple le concours International Webcup (24h pour faire un site web), le Startupweekend, La Webcup Junior, … Ces manifestations ludiques, au-delà de susciter des vocations dans le domaine du numérique ou de l’entreprenariat, sont destinés à " faire " et à " agir ". Création de startups, création de sites web, le tout en temps limité, cela laisse peu de place à la théorie, mais plutôt à l’action ! Notre stratégie ? Faire des choses tout en mettant un coup de projecteur sur les talents.

Dans le domaine de l’initiation et de la formation, l’association n’est pas en reste. En témoignent les 14 ateliers de " Coding " qui ont permis à 240 jeunes participants d’acquérir des connaissances en codage et en programmation, ou encore les 11 participants à la formation universitaire de développement web en partenariat avec l’Université de la Réunion, dont 9 ont réussi avec brio l’examen final.

Le numérique dope formidablement nos quotidiens mais n’est pas encore accessible à tous. Une importante partie de la population rencontre des difficultés d’accès et d’usage, alors même qu’elle pourrait faire de cette technologie un levier de son insertion socio-professionnelle. Animée par cette conviction, l’association Webcup a à cœur de lutter contre Illectronisme (néologisme désignant le fait de ne pas maîtriser les outils numériques).

Pour cela, les " ateliers Seniors - Silver Elite " ont commencé à prendre de l’ampleur, et les demandes de nos différents partenaires (CAF, Pôle Emploi, Assurance retraite, etc.) s’accroissent face à une logique de plus en plus importante du " tout numérique ". Face à la progression de la dématérialisation, l’Etat se doit de garantir l’accès aux services publics. L’association Webcup a donc un rôle à jouer, en mettant en place des axes stratégiques visant à donner de l’autonomie numérique à tous les publics. Concrètement, sous formes d’ateliers, les Webcup Campus (Saint-Pierre & Saint-Denis) proposent par exemple d’accompagner les personnes ayant des difficultés à manipuler les outils informatiques, à faire leurs démarches administratives sur Internet.

Nos années d’expérience terrain l’ont démontré : le numérique est un véritable levier d’insertion et d’intégration socio-économique. Ainsi l’accès au numérique permet de mettre les personnes considérées comme " éloignées de l’emploi " d’entrer dans un parcours d’insertion. Ce nouvel axe fort, vise à promouvoir l'emploi des publics en difficulté d’insertion sociale et professionnelle et contribuer à la transition numérique au profit de tous les publics.

Pour plus d’informations sur l'association Webcup, consultez le site internet : www.webcup.fr