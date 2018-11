Lundi 29 octobre à La Possession, les membres du Collectif " Lataniers Nout Ker d'Vie " qui manifestaient pacifiquement devant la mairie de La Possession ont subis des actes de provocations et d'intimidations physiques, des propos discriminatoires et manifestement racistes de la part de contre-manifestants visiblement déterminés à en découdre.

Fortement attaché aux valeurs républicaines et au droit à la liberté d’expression je ne peux rester sans réaction face à une attitude que je considère totalement inacceptable dans un état de droit.

Les valeurs républicaines, portent une exigence, celle que notre société fonctionne selon le droit, sans violences ni partialités ; que chaque citoyen puisse participer activement à la vie démocratique et qu’ils puissent se former et exprimer librement une opinion.

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que " Toute personne a droit à la liberté d'expression ". Cette liberté d’opinion fondamentale est un droit universel qui constitue un élément majeur de notre société et rien ne peut justifier que l’on y déroge.

Si le débat et la contradiction, effectués pacifiquement et dans le respect de chacun, sont nécessaires et bénéfiques à l’expression démocratique de nos institutions, la morale républicaine nous interdit de mépriser autrui, ou pire de l’opprimer, pour sa prétendue race, pour sa couleur de peau, pour sa religion, pour ses choix privés, pour le style de vie qu’il décide de mener, pour sa situation sociale, etc..

" Liberté, Égalité, Fraternité " C’est au nom de ces valeurs que j’apporte personnellement mon soutien plein et entier à l’association " Lataniers Nout Ker D'vie " qui a fait le choix courageux de porter plainte devant la justice.

Philippe Robert