Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 6 heures

Il est de coutume de faire des bons voeux à l'aube d'une nouvelle année alors je souhaite que 2019 soit aussi une année riche en dialogue et échanges. Ainsi, on aurait sans doute quand même intérêt à regarder quelques instants dans le rétroviseur et de tirer les leçons des combats au moins des " gilets jaunes ", d'apporter des réponses les plus adéquates aux problèmes de pauvreté et misère soulevés. Puisqu'enfin, nos dirigeants soient sortis de leur silence, suite aux ondes " sismiques " provoquées de ces derniers mois par ces mêmes " gilets jaunes ". Beaucoup d'élus vous diront avec retard, qu'ils ont brisé la loi du silence, pour que la grande partie de la population vivant actuellement sous le seuil de pauvreté surtout nos " gramounes " puissent vivre dignement ! (Photo d'illustration)

