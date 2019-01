Depuis le lancement du site les-gilets-jaunes.re le 27 novembre 2018, les gilets jaunes de la Réunion ont réussi à fédérer plus de 5 000 contributeurs sur leur plateforme de démocratie ouverte. La parole donnée à la population a porté ses fruits puisque 2 028 contributions et 53 177 votes y ont été recensés en seulement une semaine.

Suite à cette collecte des revendications, une synthèse complète des revendications publiée le 10 décembre 2018 démontre qu’au delà d’une hausse de leur pouvoir d’achat, les Réunionnais s'attendent à un comportement exemplaire de la part de la classe politique qui est supposée représenter et défendre les intérêts de la population.



Ainsi, pour continuer dans cette démarche de co-construction, une série de consultations sur les thématiques qui ont récoltées le plus de votes (Vie politique, Environnement / Écologie, Vie chère etc.) sera lancée pour que chaque citoyen puisse contribuer à l'élaboration de solutions concrètes sur tous ces sujets de fond.



Cette première consultation portant sur la Vie politique est intitulée : Comment faire évoluer les règles pour que la vie politique soit plus efficace et au service de la population ?



La consultation se déroulera en 3 phases :

Phase 1 - Consultation (du 10 janvier au 24 février 2019)

Durant cette période, chaque citoyen est invité à :

● Déposer leurs propres contributions directement sur la plateforme (propositions, votes, arguments, amendements...) ;

● Organiser des ateliers autour de lui afin de permettre la participation du public qui ne peut ou ne souhaite pas participer en ligne ;

● Promouvoir la démarche pour avoir une forte représentativité de la population.



De son côté, la plateforme Les-Gilets-Jaunes.re s’engage à assurer la modération et l’animation de la plateforme pendant toute la durée de la consultation.

Phase 2 - Synthèse (du 25 février au 17 mars 2019)

Une cartographie des arguments et propositions sera réalisée, par les bénévoles de la plateforme " Les-Gilets-Jaunes.re ", à partir de la lecture intégrale des contributions. Elle sera rendue publique et adressée à tous les participants. Les données brutes anonymisées seront également rendues disponibles sur la plateforme.

Phase 3 - Réponses des décideurs (à partir du 18 mars 2019)

Les bénévoles de la plateforme indépendante s’engagent ensuite à porter les solutions issues de la synthèse auprès des décideurs et des autorités qui peuvent agir concrètement. Une totale transparence sera assurée quant à leurs réponses (ou leurs non-réponses).



À propos

" Les Gilets Jaunes " est un mouvement citoyen, sans structure, sans organisation, sans leader. Ce qui signifie que chaque " Gilet Jaune " est libre de lancer toute sorte d’initiatives de formes différentes. Nous tenons donc à préciser que nous ne prétendons pas représenter l’ensemble des Gilets Jaunes. Nous sommes un petit groupe de "Gilets Jaunes" indépendant qui s’engage dans une démarche constructive et participative pour faire avancer la Réunion.