Il faudrait que certains médias locaux arrêtent de jouer le jeu de la campagne de désinformation menée par la Région et la Préfecture sur le sujet de la partie en digue de la NRL et des carrières qu'elle nécessite. Il va falloir que tous réalisent l'importance du dernier avis du CNPN (Conseil National de Protection de la Nature) qui met au jour des " impacts négatifs avérés, des insuffisances de prise en compte et des incertitudes relatives aux impacts environnementaux du projet de NRL, et en particulier aux conséquences prévisibles de la réalisation projetée de la digue sur remblais" incluant les carrières.

Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin.

Quand vous avez un problème d’ordre juridique, vous allez voir un juriste.



Et ben là, c'est pareil !

Le Préfet, la Région, le Groupement NRL, tous ces politiques, technocrates, administratifs, ne sont pas des experts en protection de la biodiversité et plus particulièrement de protection des espèces, des habitats, de la géodiversité et des écosystèmes etc.



Le CNPN oui !



Or, quand on réalise un chantier aussi conséquent et impactant que la NRL, il est du devoir de ces décideurs de prendre en compte l’avis des experts et spécialistes sur ces points vitaux qu’ils ne maîtrisent pas. Car c’est bien de vie dont il est question !



Le fait que le Préfet, le 9 janvier, réponde à nos amis de Bois Blanc qu’il n’était “pas au courant” de cet avis datant du 21 décembre dernier relève soit d'une négligence aggravée, soit d'un mensonge caractérisé !



Rappelons tout de même que le Préfet représente le gouvernement et que le CNPN est une instance auprès du Ministre en charge de la protection de la nature... Rappelons également que les services de la Préfecture et notamment la DEAL ont été interrogés par ce CNPN dans le cadre de son auto-saisine sur ce dossier.

Alors, négligence ou mensonge ?



Quant à la Région, elle aussi informée de cette auto-saisine et de cet avis du CNPN, elle s’est bien gardée d’en parler jusque-là.

Si on n’en avait pas informé la presse, ni la Région, ni la Préfecture ne l’aurait fait.



Pourquoi ?



Et bien parce qu’ils ne veulent pas que vous sachiez la vérité! Parce qu’ils veulent continuer à vous désinformer, à vous manipuler...

En effet, cet avis du CNPN, de par son caractère éclairé et impartial, émanant d’une instance regroupant des experts scientifiques et techniques compétents et neutres est une véritable bombe qui vient faire exploser la communication propre et lisse de la Préfecture et de la Région sur ce Grand Chantier soit-disant exemplaire !



On va reprendre l’image : Quand vous êtes malade (alias protection de la biodiversité), vous écoutez un spécialiste, à savoir votre médecin (alias CNPN) ou alors votre comptable (alias Région et Préfecture)?



A travers cet avis le CNPN vient nous dire que cette partie en digue avec la problématique des carrières, c'est un risque accru du tumeur maligne, un véritable cancer !



Mais qu’on peut encore être " sauvé " a minima si on termine le chantier en tout viaduc.



Alors quoi ? On continue de privilégier les appétits politico-financiers d’une poignée de nantis et une vision à court terme en poursuivant avec cette digue qui va saccager notre biodiversité et pourrir la vie de milliers de personnes (dont enfants, gramounes, malades etc.) ou on pense au véritable intérêt général sur le long terme ?

Finir en tout viaduc prendrait le même temps que finir en digue (c’est la DEAL elle-même qui le dit).



A ce titre, notez que les retards sont dus uniquement à l’imprévision de la Région sur la problématique des carrières (aucun recours suspensif n’est en cours !).

A ce stade, finir en tout viaduc ne coûterait pas plus cher que finir avec la digue.

La vérité c’est que ça aurait été plus rapide et ça aurait coûté moins cher si la Région avait opté pour cette variante tout viaduc dès le départ! Si la Région avait écouté ces mêmes experts dès le départ.



Mais la Région a préféré nous sacrifier au profit des intérêts d’un lobby influent...

On peut encore changer les choses. C’est maintenant ou jamais !



Réunionnais réveille a zot, rouve lo zieux !!

Laisse pas zot manipuler !!

Non au sacrifice des plus fragiles !

Non aux carrières ! Non à la digue !

Oui a une fin rapide du chantier en tout viaduc !

Nou larg pa !



Stéphanie Gigan, Présidente de l’Association Lataniers Nout Ker D'vie