Depuis sa création, le CHU de La Réunion est un outil remarquable pour améliorer la santé des Réunionnaises et des Réunionnais. Aussi, dans son organisation, il doit prendre en compte la voix des quatre microrégions de La Réunion. En effet, le relief et l'aménagement de notre île ne facilitent pas les déplacements. Dès lors, l'organisation des services doit se faire de manière équilibrée, sans pénaliser une partie du territoire.

Le projet médical doit aussi être partagé avec notre territoire afin d’avoir une vision claire. Les éléments portés à notre connaissance à ce jour montrent que cette unité de chirurgie cardiaque infantile dans le sud ne présenterait aucun risque médical pour les patients. Le développement de services de prise en charge lourde de services de proximité participe aussi à la réussite des soins apportés aux enfants.



La fermeture annoncée du service de chirurgie infantile dans le sud est un mauvais signal qui va à l’encontre de cette organisation équilibrée et juste. Est-ce que les familles devant se déplacer du sud vers le nord vont être logées sur Saint-Denis ? Leurs frais de déplacement vont-ils être pris en charge ? La rationalisation des moyens ne peut se faire contre le bon sens et le bien-être des personnes prises en charge et de leurs familles.



Le dialogue doit désormais reprendre pour garantir aux familles du sud de l’île des services de qualité et en nombre suffisant.



Éricka Bareigts