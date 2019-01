Aujourd'hui, lundi 21 janvier 2019, 7 postiers de la Plateforme de distribution du Courrier (PDC) de Saint-Gilles Les Hauts sont toujours en grève. Ce mouvement fait suite à un préavis déposé par l'intersyndicale SUD PTT Réunion- UNSA Postes Réunion. Dès le 15 janvier, la direction de la plaque a ouvert le dialogue avec une première réunion de concertations. Ces réunions se sont poursuivies sur la semaine. Les négociations ont repris ce matin. (photo d'illustration)

Depuis le début du conflit, et dans le respect du dialogue social, la direction de la plaque reste disponible pour rencontrer les représentants des organisations syndicales, et à l’écoute des revendications portées par ces derniers.



Malgré les propositions de la direction de La Poste, les organisations syndicales ont decidé de reconduire le mouvement de grève pour demain.



Par ailleurs, La Poste a mis en place depuis le 17 janvier, un plan de continuité d’activité permettant d’assurer la distribution de l’intégralité des plis et colis sur Saint-Gilles Les Hauts, afin de limiter les perturbations auprès de ses clients.



La distribution du courrier est effectuée normalement sur les plateformes de Saint-Paul, Le Port, Saint- Gilles-Les Bains, Le Guillaume, La Saline et Le Portail.



Tous les bureaux de poste sont ouverts.