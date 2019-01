Le rapport publié par Attac (association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) est riche en informations. Il nous ouvre les yeux. Merci à France Info qui nous le dévoile sur son site Internet ce dimanche 20 janvier. Ce rapport nous livre des informations précises et précieuses sur les entreprises du CAC 40 qui ont payé 6,4 % d'impôts en moins entre 2010 et 2017... Dans le même temps leurs bénéfices ont augmenté de 10 % et les dividendes versés aux actionnaires de 44% ! Au regard du contexte social et économique que nous vivons depuis une vingtaine d'année, ces informations nous éclairent sur les raisons des mouvements que nous connaissons aujourd'hui car, dans le même temps, les effectifs dans ces entreprises ont baissé de 20 % ...

Que penser alors de notre président Macron qui reçoit dès le lendemain, lundi 21 janvier, 150 des plus grands patrons du monde entier à Versailles… juste avant le forum économique mondial qui a lieu chaque année à Davos, en Suisse, à la fin du mois de janvier ? Ce forum a pour but de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans le domaine de l’environnement et de la santé. Pourtant, il ne semble pas que ces préoccupations animent notre chef d’État…



Il est impératif d’ouvrir enfin les yeux sur le triste bilan, à ce jour, de nos présidents Hollande et Macron, qui ont permis que les dividendes versés aux actionnaires soient en hausse vertigineuse !



Ce même lundi 21 janvier, le rapport annuel de l’Ong Oxfam dénonçait que 26 milliardaires concentrent entre leurs mains autant d'argent que plus de la moitié de l'humanité. Cela implique que l’autre moitié de l’humanité n’a rien, ou presque, et cela confirme que les mesures prises par notre gouvernement visent à concentrer encore plus les richesses dans les mains de quelques puissants assoiffés de richesses et de pouvoir.



D’ailleurs, il faut savoir que 40 % de la dette de la France sont financés par certains de nos grands financiers, les autres 60 % le sont par des étrangers. De fait, toutes les richesses produites par le travail des français sont ainsi siphonnées pour payer les intérêts de cette dette. On comprend mieux le délabrement de nos hôpitaux et de nos écoles, entre autres. La majeure partie de l’argent que touchent les actionnaires sera probablement réinjectée dans les emprunts d’État et les milliardaires s’enrichiront encore plus tandis qu’on continuera de nous étrangler au moyen des taxes !



Selon l’analyse d’Attac trois critères sont pris en compte : le social, le climatique et la fiscalité. Ce sont bien des préoccupations majeures pour la plupart des gens, " ceux qui ne sont rien "… Notre président est-il animé de ces mêmes préoccupations ? S’intéresse-t-il aux électeurs ? Non ! Il est et restera le président des riches, malgré quelques petites miettes distribuées au bas peuple, miettes qui lui seront retirées sous peu… Attendons la fin du mois avec le prélèvement à la source… Cela donnera très certainement matière à une nouvelle réflexion !



Pourquoi se poser ces questions ?



En 2017 nos entreprises du Cac 40 déclarent 16 000 filiales dont 15 % sont identifiées comme des paradis fiscaux et judiciaires. Cela veut dire que nos grandes entreprises françaises ne le sont plus vraiment puisque une grande partie de leurs filiales sont en dehors de l’hexagone et donc ne sont, en réalité, pas soumises aux lois et à la fiscalité françaises.



Ce qui doit aussi nous interpeller, c’est pourquoi l’État Français, le plus gros actionnaire, donne la priorité aux versements des dividendes et oublie joyeusement ceux qui produisent. Force est de constater que L’État est des plus actifs en matière d’évitement fiscal. Par exemple, l’état est actionnaire d’Engie (ex GDF-Suez) à plus de 24 %. Engie possède 2300 filiales dont 327 sont basées dans des paradis fiscaux. Quant aux autres…



Pour la petite histoire sur les 40 entreprises du CAC 40, 22 déclarent 5 % en plus de gaz à effet de serre depuis 2010…



Comment pourrions-nous répondre à ces injustices ? L’association Attac propose 3 solutions : restructurer les salaires, avec une échelle allant de 1 à 10 maximum ; remplacer le marché carbone européen par une fiscalité carbone réellement dissuasive ; rendre obligatoire un " reporting public ", pays par pays, ce qui permettrait de lutter efficacement contre l’évasion fiscale. Mais pouvons-nous vraiment y croire ?



En somme, ce joli rapport ne sera évidemment jamais mis avant par nos médias qui sont tous la propriété du grand capital. Il nous faut comprendre que lutter contre les inégalités et le réchauffement climatique ne font pas parti de leur priorité. Les 40 multinationales pèsent aujourd’hui plus de 1300 milliards d’euros, soit l’équivalent de la moitié du PIB de la France. Alors, nous pouvons continuer de rêver où nous pouvons suivre la révolution des gilets jaunes, cela sera sans conséquence…



Il nous faudra bien réagir, sous peine de devenir complètement esclaves du système. Il nous faut donc nous poser les bonnes questions : comment pouvons-nous nous affranchir des grands groupes ? La réponse est tout près de nous : en commençant par ne plus consommer leurs produits. En commençant par consommer avec modération, en se fournissant au maximum chez les artisans qui nous entourent.



Nous avons encore ce pouvoir. À nous de l’exercer !



Marc Marie, pour une nouvelle donne démocratique