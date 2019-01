Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Les Gilets Jaunes, au départ, revendiquent plus de justice fiscale, de démocratie, et des politiques rendant la vie plus simple. A la place, ils ont droit à un Grand Débat à base de réunions publiques et de discours fleuves d'Emmanuel Macron. Tout cela pour résorber la fracture entre le pays et la classe politique ? On peut en douter.

Les Gilets Jaunes, au départ, revendiquent plus de justice fiscale, de démocratie, et des politiques rendant la vie plus simple. A la place, ils ont droit à un Grand Débat à base de réunions publiques et de discours fleuves d'Emmanuel Macron. Tout cela pour résorber la fracture entre le pays et la classe politique ? On peut en douter.