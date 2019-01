Le Venezuela qui possède l'une des plus grandes réserves d'hydrocarbure au monde attire les convoitises des États Unis depuis toujours. Alors que les signatures des contrats pour la production d'un million 500 000 barils par jour est en cours, Trump veut installer un président à la solde des intérêts américains.

Un coup d’état militaire contre le président Maduro a été démasqué la semaine dernière. Devant cet échec, Trump apporte son soutien au Député de l’opposition, Juan Guaido qui s’est auto-proclamé président. Aussitôt, les pays occidentaux dont la France lui emboîtent le pas.

Donald Trump lui fournira tous les moyens nécessaires à l’exercice de sa fonction. En particulier, il va décréter des sanctions contre le Venezuela officiel et ses intérêts légaux. Dès cet instant, tout pays et entreprise qui contreviendraient à ces mesures seront traduits devant la juridiction américaine et risqueront de lourdes condamnations. En Droit international, il faut avoir l’aval de l’ONU pour s’attaquer à un autre pays. Pas pour les États-Unis, qui se place ainsi comme le gendarme du monde.

Il est regrettable que les pays occidentaux dont le Canada et l’Union Européenne suivent la position inique des États Unis. Ils n’ont tiré aucune leçon de leur soutien au blocus de Cuba. A la dernière assemblée générale de l’ONU, la position américaine n’était plus soutenue que par Israël. Cela dure depuis un demi- siècle. Devant les attaques dont il fait l’objet, le Venezuela a rompu ses relations diplomatiques avec les États Unis et l’Union Européenne.

Le PCR dénonce cette nouvelle ingérence américaine dans un pays souverain et demande le respect du Droit International. Il faut éviter l’aggravation de la souffrance du peuple et ouvrir le dialogue intra-vénézuélien.

C'est au peuple vénézuélien et à lui seul de régler ses problèmes internes.

Le PCR, Parti communiste réunionnais