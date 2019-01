L'histoire politique de la Réunion est riche de trahisons politiques. Les amis d'aujourd'hui seront les adversaires de demain. J'en ai supporté quelques épisodes très médiatisés. Mais partout l'histoire se répète. À croire que la trahison est devenue une clé incontournable pour avancer ou pour se maintenir en politique, dans la vie et dans les affaires.

Donnez une fourchette à quelqu'un qui a perdu sa cuillère il en fait un poignard qu'il retourne contre vous.

Donnez à quelqu'un deux béquilles pour lui permettre de se relever il en fait deux épées qu'il retourne contre vous. Tirez quelqu'un vers le haut du podium, une fois parvenu il n'a qu'une hantise, vous précipiter au bas des marches.

Un acte de trahison est comme un mariage d'intérêt. Il faut deux ingrédients pour que le coup réussisse :une canaille et des faibles d'esprits. Ce qui revient à dire que seuls les intérêts personnels comptent. Le manipulateur pour s'imposer ou pour se maintenir au pouvoir et les naïfs pour obtenir quelques avantages et intérêts personnels. Tout est réuni pour que la corruption se généralise et s'impose en règle incontournable de la démocratie. Être un pourri aujourd'hui en politique est un signe de grande intelligence et de fin stratège politique. Qu'importe la méthode pourvu qu'on l'emporte et que l'ivresse nous emporte à son tour . Le ridicule est devenu aujourd'hui l'ingrédient, le charme incontournable de la recette de la victoire.

Voilà pourquoi depuis toujours notre île se dirige peu à peu et de plus en plus vers la décadence et l'horreur.

Roland Ramakistin