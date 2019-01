Je suis intervenu hier à l'Assemblée Nationale pour interpeller le Gouvernement, Madame La Ministre des Outre-mer en particulier, sur les conséquences dramatiques de la "crise requin" à La Réunion. Au vu de l'actualité, notamment du mouvement des Gilets Jaunes, que je soutiens sans mesure dans sa forme pacifique et citoyenne, Il pourrait âtre considéré que tout a été dit ; que tous ont été écoutés ; que tout aurait été envisagé... et surtout que cela n'est pas au coeur de l'actualité.

Je suis indigné et consterné face à de tels propos ou commentaires ! Chaque vie perdue, chaque vie détruite, chaque personne atteinte dans son intégrité́ physique et morale ne mérite-t-elle pas que des solutions pérennes soient mises en œuvre !

Les centaines d’emplois détruits, les dizaines d’entreprises fermées, le manque à gagner de plusieurs millions d’euros depuis toutes ces années ? N’est-ce pas cela aussi qui doit être défendu ?

Je pense très sincèrement et, avec conviction, que la crise requin est au cœur de l’actualité. Et doit le rester tant que des réponses sérieuses, à la hauteur des enjeux humains économiques et sociaux ne sont pas proposées aux Réunionnaises et Réunionnais.

Car, force est de constater que rien n’a changé ; ou si peu depuis 8 ans. Une île est privée de son littoral ;

2013 jours que L’État nous dit protéger les Réunionnaises et Réunionnais en leur interdisant purement et simplement l’accès à la très grande majorité du littoral, pour ne pas dire à sa quasi-totalité.

2013 jours que l’interdiction provisoire est reconduite !

Je le dis: ces mesures sont plus qu’insuffisantes. Elles sont inefficaces et dangereuses. Malheureusement l’actualité nous le démontre encore !

Aucune des solutions pertinentes et pérennes, des acteurs associatifs notamment, n’a été étudiée ou débattue.

Ne pas écouter les acteurs locaux, les alertes maintes fois lancées ; ignorer leurs propositions fait naître un sentiment aigu d’injustice dans la population, exacerbe les rancœurs, alimente les extrêmes.

Il est impératif d’agir !

Jean-Luc Poudroux, député de La Réunion