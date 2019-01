Le thermomètre grimpe dans les salles de cours et la situation est intenable pour un grand nombre d'élèves et de personnels . La question d'un calendrier scolaire encore plus adapté est de nouveau posée!

Tout d’abord , rappelons que si la reprise des cours en janvier a lieu en fin de mois , ce n’est pas le fruit du hasard mais le résultat du combat que la Cgtr educ’action a activement mené aux côtés des lycéens



La mobilisation alors conduite avait fait pièce au calendrier métropolitain voulu à l’époque par le recteur Terret et un calendrier plus adapté à nos réalités climatiques avait été arraché ( avec des rentrées fin janvier au lieu de celle prévue début janvier ).



Le recteur actuel s’est pour le moment refusé d’aller plus loin et nous le regrettons



L'avancée obtenue de haute lutte d’une reprise fin janvier ne vaut pas en effet pour nous "solde de tout compte "- Elle doit être un tremplin pour arracher une rentrée à minima en mi février.



Les élèves doivent avoir un temps scolaire plus conséquent sur les périodes les plus fraîches et non l'inverse - Cela relève du bon sens!!!



Aussi , la Cgtr Educ'action interpelle de nouveau le recteur sur cet enjeu important en lui précisant que les deux exécutifs locaux se sont par ailleurs publiquement positionnés sur cette période de mi février.



Lors du prochain CAEN , nous porterons avec d'autant plus de force cette exigence que la question du calendrier est un des rares domaines où le recteur a une compétence propre ( article 521-6 du code de l'éducation) pour adapter le calendrier national afin de tenir compte des caractères particuliers du territoire concerné.



La Cgtr educ’action invite les partenaires et acteurs du système éducatif soucieux de l’intérêt des élèves à faire pression sur l’autorité académique pour un calendrier scolaire encore plus adapté à nos réalités climatiques.

La CGTR Educ'action