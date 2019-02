Dans le cadre du Grand débat national, le Président de la République recevait ce vendredi 1er février les Élus d'Outre-mer à l'Élysée. Députée de La Réunion et Présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer, Madame Nadia Ramassamy était présente.

Si le Président de la République a écouté les maires sur le pouvoir d’achat, le logement, l’éducation, la transition écologique et l’emploi, il n’a pas énoncé de mesures concrètes.



Répondre aux attentes de nos concitoyens et tisser un nouveau pacte entre Paris et les Outre- mer sont pourtant des actes vitaux pour des territoires lassés des effets d’annonce.



Ainsi, nous attendons que le Président de la République prenne des engagements à l’égard des territoires ultramarins et que ce débat aboutisse à des mesures concrètes et immédiates.