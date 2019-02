Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Suite à la venue du Président de la Poste dans notre département les 07 et 08 février. Le syndicat SUD PTT réunion dénonce le malaise social à la Poste avec notamment 2 suicides en métropole en 2018. De plus elle persiste avec un dialogue social inexistant ; Depuis plus de 10 mois, les facteurs du 92 sont en grève et La Poste refuse d'entamer des négociations démontrant ainsi clairement sa volonté de laisser pourrir le mouvement. (Photo archives/RB-Imaz Press Réunion)

