Publié il y a 17 heures / Actualisé il y a 17 heures

Nathalie Bassire, David Lorion et Jean-Luc Poudroux, députés de La Réunion, se félicitent de l'adoption le mardi 12 février par l'Assemblée nationale de leur amendement N°922 - soutenu par tous les députés ultramarins - rendant obligatoire la présence d'une carte de la France et de chacun de ses territoires d'outre-mer dans toutes les salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat.

