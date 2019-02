Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

La Région Réunion a lancé du 19 février au 5 mars une consultation publique sur internet sur le conseil citoyen. Sa plateforme a été élaboré dans le secret le plus total et elle n'a absolument pas associé les Gilets jaunes qui ont travaillé sur le sujet pendant près de 2 mois... Les questions proposées sur la plateforme sont d'ailleurs relativement pauvres et ne permettent pas de se prononcer sur le rôle que pourrait avoir le conseil citoyen. Preuve en est s'il en fallait qu'elle a été préparée en urgence pour couper l'herbe sous le pied des Gilets jaunes qui travaillent toujours sur le conseil citoyen décisionnaire (Photo d'illustration)

