Chers adhérents du Comité Solidarité Chagos La Réunion (CSCR), une excellente nouvelle nous est venue de la Cour Internationale de Justice de La Haye, tribunal rattaché à l'organisation des Nations Unies. La victoire des Chagossiens!

Saisie par l’Ile Maurice l’Assemblée Générale de l’ONU avait décidé de déférer la Grande Bretagne devant la Cour internationale de justice de La Haye pour décolonisation incomplète de l’ancienne colonie de l’Ile Maurice dont ont eu principalement à souffrir nos sœurs et frères chagossiens expulsés de leurs îles paradisiaques pour permettre aux Américains et aux Britanniques de construire une des plus grandes bases militaires à l’étranger aux visées agressives indéniables contre les peuples de l’océan Indien.

Cette expulsion, véritable crime contre l’humanité s’est faite au mépris des droits humains les plus élémentaires avec déportation des Chagossiens dans les bidonvilles de Maurice et des Seychelles. On se souvient du poids énorme qu’ont pesé les témoignages des déportés chagossiens, particulièrement de la charge émotionnelle du témoignage de Liseby Elysé devant la CIJ. Gageons qu’après cela l’on ne regardera plus les Chagossiens de la même façon dans les sphères officielles.

Certes l’avis de la CIJ n’est que consultatif mais vu l’importance du tribunal qui a pris la décision et la force des arguments énumérés par les juges, ce ne sera pas comme si cet avis n’avait pas été donné : d’ores et déjà il est acté que le détachement des Chagos du territoire de l’ancienne colonie de l’île Maurice a été un acte illégal et la Grande Bretagne est appelée à mettre fin à l’administration de l’archipel dans les plus brefs délais, à restaurer l’autorité mauricienne sur les Chagos aussitôt que possible et à permettre le retour dans leurs îles des Chagossiens.

Chers amis des Chagossiens, la lutte paie et on ne dira jamais assez combien votre aide a été précieuse pour la délégation des Chagos. Vous avez permis le voyage à La Haye d’une délégation importante de nos sœurs et frères. Vous avez fait montre d’une grande solidarité envers nos sœurs et frères. Vous avez encouragé Olivier Bancoult et ses camarades dans leurs actions depuis des années. On continuera. Nous ne laisserons pas tomber les Chagossiens.

Bravo Olivier, bravo nos sœurs et nos frères, vive la solidarité réunionnaise. Victoire ! Victoire ! victoire !

Georges Gauvin, président du C.S.C.R.

Alain Dreneau, secrétaire du C.S.C.R.