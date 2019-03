Ces derniers jours, les discussions en cours relatives à la rémunération du directeur général de la SPL EDDEN sont largement commentées dans la presse. Bien évidemment, les interrogations et les demandes d'explications sur le sujet sont légitimes. Cependant, pour bien appréhender la question, il convient de prendre en compte les enjeux propres à la SPL, ainsi que le cadre et les conditions du recrutement proposé (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La SPL EDDEN n’est pas une structure "de plus ". Elle est le moyen choisi par le Département et 7 autres collectivités pour mutualiser leurs moyens, réduire les coûts, optimiser la dépense publique et construire ensemble un outil pérenne de lutte anti-vectorielle, de protection et de valorisation des espaces naturels de La Réunion et de reboisement.

Tournées vers l’environnement, les interventions de la société seront également centrées sur l’épanouissement humain, par le portage de chantiers d’insertion, et sur le développement économique, en accompagnant l’émergence d’activités nouvelles s’appuyant sur le patrimoine naturel de notre île. Ce qui fera de cette entreprise, un levier privilégié du développement durable de La Réunion.

Dans le seul périmètre des activités actuellement financées par le Département, la SPL EDDEN se substituera à terme à plus de 24 structures portant 172 emplois permanents et plus de 850 emplois aidés. Elle deviendra l’un des plus gros employeurs du secteur de l’environnement de l’île devant même l’ONF.

La mission première du Directeur général de la société sera de fédérer l’ensemble de ces forces vives aujourd’hui dispersées pour construire une entreprise cohérente et performante sur le plan écologique, environnemental, social et économique. Au regard de l’importance des défis à relever, la responsabilité des actionnaires est de choisir un dirigeant qui présente les meilleures aptitudes, notamment sur le plan managérial.

Dans cette perspective, le choix du Directeur général a été organisé de la manière la plus transparente, après appel à candidatures dans la presse. Le jury de sélection a été composé d’élus départementaux et municipaux, assistés des techniciens en charge du dossier. Sur 12 candidats, 6 ont été sélectionnés pour être entendus par le jury. A l’issue de ces auditions, la candidature retenue a fait l’unanimité, au regard de l’expérience solide du candidat et de la bonne compréhension des enjeux de la société.

Après ce choix, une négociation a été ouverte avec l’intéressé concernant son niveau de rémunération, en prenant en compte son niveau actuel de salaire et son futur statut de mandataire social. A ce titre, il est bon de rappeler qu’un mandataire social n’est pas un dirigeant salarié. Il assume personnellement l’ensemble des responsabilités civiles et pénales de la direction de l’entreprise et il est révocable à tout moment.

Dans le respect normal des textes, les termes de cette négociation ont été présentés au premier conseil d’administration de la société, réuni le 1er mars dernier. Les administrateurs ont souhaité qu’une nouvelle proposition leur soit présentée. Ce qui sera fait lors du prochain conseil d’administration.



Béatrice Sigismeau, Présidente de la SPL EDDEN

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental