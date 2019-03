Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le décret permettant la privatisation du greffe de La Réunion vient de paraitre, et le Medef Réunion se félicite de cette avancée. Le Medef Réunion s'est en effet pleinement engagé depuis quelques années dans ce combat pour faire en sorte qu'une égalité de traitement entre les entreprises réunionnaises et métropolitaines soit rétablie en matière d'obtention des K BIS, véritable carte d'identité de l'entreprise, sans laquelle elle ne peut se créer, se développer et se transmettre.

