Dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 de la réforme pour la justice, il est prévu un investissement particulier consacré aux sièges des tribunaux.

Cette programmation immobilière vise plus particulièrement à financer des travaux d’entretien, de rénovations ou encore de constructions. Il s’agit de permettre aux professionnels de travailler dans des lieux plus adaptés à leurs missions et aux usagers d’être accueillis dans de meilleures conditions.

Dans ce cadre, la Garde des Sceaux vient de m’informer par courrier de l’inscription des études préalables à la réhabilitation et à l’extension du palais de justice de Saint-Pierre.

Je me réjouis de cette décision ministérielle confirmant l’importance de la juridiction saint-pierroise dans le cadre d’un développement équilibré de la carte judiciaire réunionnaise et d’une justice de proximité pour la population du Sud de l’île.

David LORION

Député de La Réunion