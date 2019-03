Madame la Secrétaire d'Etat, vous arriverez à La Réunion ce samedi. Je vous rappelle que, le janvier 2019, l'ensemble des partenaires de La Réunion a transmis une lettre à Mme la Ministre de la Santé et des Solidarités pour aborder le sujet du financement des établissements de santé sur notre territoire. A ce jour, aucune réponse concrète n'a été apportée.

Pourtant, le sujet mérite une attention particulière. Dans une étude, réalisée en 2018 et commandée â un cabinet de conseils par la Fédération Hospitalière de France - Océan Indien sur les surcoûts supportés par les établissements publics de santé de La Réunion, deux points saillants apparaissent. Ce rapport pointe, d'une part, le financement de la santé mentale et, d'autre part, le coefficient géographique correctif des tarifs d'hospitalisation et forfaits.

Concernant le financement de la santé mentale, il apparait clairement que La Réunion souffre d'une sous-dotation de 20%, inférieure à la moyenne nationale. Ce qui correspond à un manque de plus de 16 millions d'euros pour notre territoire. Pourquoi cette différence de traitement ?

S'agissant du coefficient géographique, le département de La Réunion n'a connu aucune revalorisation depuis plus de 10 ans, contrairement à d'autres territoires tels que la Corse, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe. Sur ce sujet, au titre de la mission d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, pour la seule période 2017, La Réunion bénéficie d'une dotation par habitant de 96€, la Martinique 103€, la Guadeloupe et l’Ile-de-France 133€, la Corse 12€, la Guyane 177€. L'écart est considérable et contribue fortement â créer le déficit de nos établissements de santé. Une différence de traitement qui m'étonne, par son ampleur mais aussi sa durée dans le temps.

Vous voyez bien que si rien n'est fait, nous allons continuer à fragiliser notre système de santé, ce qui sera terriblement néfaste autant pour le personnel que pour la population réunionnaise dans sa globalité.

Je reconnais que cette situation n'est pas seulement du fait de votre gouvernement : c’est le résultat de l'accumulation de mauvaises décisions prises par les gouvernements successifs et ceux qui les ont soutenus.

Le moment est venu de rectifier ce que je considère comme une forte discrimination vis-à-vis de la population réunionnaise. Trop c'est trop, ça suffit.

Je vous demande donc, Madame la Secrétaire d'Etat, à votre arrivée sur notre territoire, une réponse claire à ma requête car le moment est venu de gommer ces injustices que nous subissons depuis plus de dix ans. Là est la responsabilité de votre gouvernement.

Autre sujet : la Ministre des Outre-Mer arrivant dimanche, son agenda comporte une séquence relative à l'épidémie de dengue qui frappe notre territoire depuis plusieurs semaines. Bien que votre programme ne soit pas encore connu, on peut supposer qu'en votre qualité de Secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Santé cette visite vous concernera.

Sur ce point, je tiens à vous rappeler que j’ai alerté de nombreuses reprises votre Gouvernement depuis plusieurs mois. Votre Gouvernement n'a rien voulu entendre, nous a dit que les campagnes de préventions suffiraient, que la suppression des contrats aidés n'impacterait pas la lutte contre les maladies vectorielles,

Le résultat est concret, sans appel et tragique 8.572 cas de dengue, 573 passages aux urgences, 205 hospitalisations et six décès (dont trois directement liés). Cette épidémie est le résultat manifeste de l'incapacité de votre Gouvernement à prendre sérieusement en compte les difficultés et les spécificités ultramarines.

Votre venue serait aussi l'occasion d'apporter un certain nombre d'éclairages sur les mesures drastiques que vous devrez mettre en oeuvre pour éradiquer cette épidémie.

Soyez assurée, Madame la Secrétaire d'Etat, de l'expression de mes salutations républicaines.

Jean-Hugues Ratenon