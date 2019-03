En tant que Réunionnais je suis très en colère de lire les propos tenus par Brigitte Bardot sur Nous les Réunionnais " autochtones " qui " ont gardé leurs gènes de sauvages ", Nous les Réunionnais " dégénérée encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui sont leurs souches " !

Tout d’abord, je souhaite rappeler que faire des exceptions une généralité est un raccourci digne d’un mal être de l’esprit ... mais cela ne peut pas justifier de tels propos racistes incitant à la haine vis à vis des hommes et des femmes vivants à l’ile de La Réunion!



Je répondrai à madame Bardot que nous les Réunionnais, nous aimons aussi les animaux.

Nous sommes sensibles à toutes les maltraitances sur les êtres vivants dont les ignominies pratiquées également dans les élevages industriels. Ce process a été pensé et importé par des territoires non " démoniaques " à l’île de La Réunion. Auparavant, nos bœufs, nos poules, nos bêtes étaient élevées en pleine nature, et nous retrouvons encore ces pratiques dans de nombreuses familles Réunionnaises qui ont l’amour de leurs animaux !

En fait, la sauvagerie vis-à-vis des animaux n’a pas de couleur de peau, ni de territoire, ni de religion ! L’enfermer dans de telles propos relèvent tout simplement du racisme vis-à-vis du peuple Réunionnais !

Néanmoins, une chose que madame Bardot ne semble pas savoir. C’est que dans notre " île du diable " nous avons aussi un trésor Universel… un exemple que nous sommes prêts à exporter dans tous les pays non " démoniaque " ! Hélas, nous n’y arrivons pas ! Ce trésor que nous souhaitons partager c’est le Respect, le Respect de nos différences culturelles et cultuelles ! Il n’est pas donné à toutes les nations civilisées de construite cette harmonie des peuples!

Ce Respect, hélas, Madame Bardot ne peut pas le comprendre, encore moins l’imaginer, car être un Réunionnais c’est avant tout un état d’esprit ! Et cela fait de nous de nous un peuple peu ordinaire!

Le Réunionnais est Yab (créole blanc ), malabar ( créole indou), chinois (créole chinois), zarab (créole musulman), caf (créole noir) , mais avant tout Réunionnais et fier de l’héritage du peuplement de notre île !

Emmanuel DOULOUMA

Saint-Pierrois et Réunionnais