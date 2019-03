La Fédération Socialiste de la Réunion apporte son soutien à la communauté éducative qui se mobilise aujourd'hui pour dire NON à la funeste loi Blanquer. Cette loi n'a qu'un seul objectif : l'anéantissement du service public de l'éducation.

Non à la suppression massive de postes ! Non à la suppression des directeurs-directrices d'école ! Non au financement de l'école privée au détriment de l’école publique ! L'éducation de nos enfants ne doit pas être une variable d'ajustement budgétaire. Elle doit être une priorité nationale et un enjeu primordial que ce gouvernement doit absolument relever.

Nous déplorons la remise en cause des avancées portées par les socialistes sous le quinquennat Hollande, qui avait fait de l’éducation une priorité nationale. Sur notre département, nous comptons 3 fois plus d'illettrés qu'en territoire hexagonal et le taux de décrochage scolaire est supérieur de 10 points par rapport à la moyenne.

Les Réunionnaises et les Réunionnais ont donc besoin d’une politique éducative forte et bienveillante et non du système éducatif à 2 vitesses qui prédispose la loi Blanquer. La Fédération socialiste de la Réunion rappelle que la réussite éducative est l’affaire de tous et réitère son soutien aux défenseurs d’une école publique juste et diligente.

Audrey Belim, porte-parole de La Fédération socialiste de la Réunion