Monsieur le Secrétaire d'État,



Je souhaiterais attirer votre attention sur l'aggravation de la fracture numérique en France ultramarine et hexagonale et l'arrivée de la 5G.

Entre la France des villes, la France des champs et la France des îles, les inégalités d'accès au mobile et à internet demeurent très importantes et l'arrivée de la 5G risque d'accroître encore davantage ces disparités.

Aujourd'hui encore, en France, nombre de villages ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour leur fournir de la téléphonie mobile et un internet de qualité. Si dans les grandes métropoles, de plus en plus de nos concitoyens passent à la fibre et bénéficient d'une connexion quasi-instantanée, dans la plupart de nos zones rurales et ultramarines, les familles doivent composer avec un ADSL plus que médiocre.

Cette fracture numérique dénoncée et constatée depuis longtemps vient s’additionner à une fracture sociale et territoriale déjà manifeste. Alors que disposer du mobile et d'une connexion Internet performante est devenu essentiel pour s'informer, trouver un emploi, gérer son entreprise et tisser ses sociabilités. Ceux qui en sont privés éprouvent alors un sentiment de déclassement.

Si les opérateurs français se sont engagés à réduire les zones blanches d’ici 2020, les territoires les plus faiblement peuplés seront les derniers bénéficiaires de ces grands travaux et des retards sont d’ores et déjà annoncés.

L'arrivée de la 5G en 2020 pourrait donc creuser davantage les inégalités existantes et offrirait aux grandes métropoles les avantages de la 5G en termes dématérialisation des services et des activités, alors que ruraux et ultramarins ont autant, si ce n’est plus, besoin de cette technologie que les métropoles.

Face au numérique, nous ne sommes pas tous égaux, de la Creuse aux Hauts de La réunion en passant par un atoll Polynésien. La numérisation forcée, à rebours de l’effet initial à obtenir, va créer davantage de distance et d’obstacles dans des territoires où les offres de haut débit sont moins diversifiées et plus chères.

Dois-je rappeler que le taux de réussite des appels passés depuis un lieu de vie oscille entre 11 et 91% selon les opérateurs en Guyane.

En outre, si l’État s’est fixé 2022 comme date à laquelle la dématérialisation des services publics devra être complète. Le passage au tout numérique s’est accompagné, selon le Défenseur des Droits, d’un recul de l’accès aux droits.

Ainsi, du développement du " bus numérique " à la mise en place d’une connexion internet d’un débit minimal et effective de 8 mégabits par seconde, en passant par le maintien des procédures alternatives aux démarches administratives dématérialisées pour les territoires ne disposant pas d’une connexion internet de qualité, le Défenseur des Droites a émis un certain nombre de recommandations.

C’est pourquoi, Monsieur le Secrétaire d’État, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m’informer des mesures que le Gouvernement compte prendre pour résorber la fracture numérique.

Veuillez recevoir, Monsieur le Secrétaire d’État, l’assurance de ma considération distinguée.