Le tract que vient de sortir la "délégation PLR - Le Port" contient de nombreuses contre-vérités. Par respect envers la population, il convient de les rectifier, sans polémique inutile, mais avec le souci de la vérité.

Pour ou contre "la lutte contre l'habitat indigne"?

Le tract présente tout d'abord la "lutte contre l'habitat indigne" comme le "combat (du PLR) depuis le début de cette mandature". En disant cela, une fois de plus l'équipe actuelle tire un trait sur tout le travail d'éradication des bidonvilles opéré par les municipalités précédentes. Ce sont les RHI qui ont remodelé les quartiers autrefois précaires du Port et qui lui ont donné le visage d'aujourd'hui.

S'approprier le travail d'autrui n'est pas honnête, surtout quand on se rappelle les critiques répétées formulées par Olivier Hoarau contre le trop grand nombre de logements sociaux au Port ! Alors… pour ou contre la "lutte contre l'habitat indigne" ?

Penser que la population a la mémoire courte, c'est faire fausse route, car la population a une bonne mémoire.

Même appropriation abusive pour le dossier ANRU 2, initié par la municipalité dès novembre 2012, par une lettre de candidature pour une intervention de 2ème génération sur Ariste Bolon et SIDR haute. Bien avant donc le changement de 2014. Et à nouveau le même réflexe quand ils prétendent que les relogements d'Herbert Spencer ont été réalisés exclusivement par eux. La vérité, c'est qu'en mars 2014, il ne restait plus que 53 cas à régler, après un long travail d'accompagnement des familles. La grande majorité des logements avait déjà été libérée.

Le mensonge des "batailles déjà gagnées"

Le tract parle ensuite des "batailles déjà gagnées" "pour l'emploi". Parler de "batailles déjà gagnées", c'est ni plus ni moins tromper les 8.000 personnes demandeurs d'emploi sur Le Port. Des "1.000 emplois créés" soi-disant, il faut distinguer les emplois liés à l'extension de Jumbo et à l'ouverture de l'Ehpad, deux projets aboutis de l'ancienne municipalité. Combien alors en reste-t-il qui soient dus à une dynamique récente ?

Mais la plus grosse tromperie est à venir. Le tract du PLR n'hésite pas à faire croire à une "garantie de créations d'emplois en CDI pour des chômeurs de longue durée" … en précisant "avec un dispositif innovant". Or, c'est bien du dispositif "Territoire zéro chômeur" dont il est question ! Quand Annick Girardin a cosigné au Port la charte préambule au dispositif, le 17 mars dernier, elle a pourtant bien précisé : "Je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, car le dispositif nécessite de légiférer pour le mettre en œuvre". Mais les propos clairs de la ministre n'ont pas empêché certains d'afficher triomphalement la "GARANTIE de créations d'emplois en CDI"!

Et il faut savoir que le dispositif, pour pouvoir fonctionner, doit créer des entreprises, donc des activités, et des activités qui ne viennent pas mettre en danger les activités existantes. C'est tout un édifice à construire, et c'est loin d'être gagné d'avance. Parler de "garantie" et de "bataille gagnée" relève de la mauvaise foi.

Le tract du PLR s'intitule "Le combat continue". Oui… Pour le PLR, "Le combat continue" pour tenter de tromper la population. Mais personne ne sera dupe.

Pour la section PCR du Port, Firose Gador (mars 2019)