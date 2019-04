Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 14 heures

En octobre dernier, madame la députée et présidente de l'Intergroupe parlementaire des Outre-mer Nadia Ramassamy avait alerté madame la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa, sur la recrudescence des actes homophobes. A la suite de l'agression transphobe de dimanche dernier à Paris, vous trouverez ci-joint le courrier de relance de la députée.

