Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 2 heures

La lettre raciste et provocatrice reçue par un député de la Réunion, et faisant référence à la récente intervention délictuelle de Mme Brigitte Bardot incriminant les Réunionnais, de même que différents propos visant un nouveau membre du gouvernement en raison de son origine, sont autant de signes qui montrent la persistance d'un racisme ordinaire et parfois violent, qui se banalise. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La lettre raciste et provocatrice reçue par un député de la Réunion, et faisant référence à la récente intervention délictuelle de Mme Brigitte Bardot incriminant les Réunionnais, de même que différents propos visant un nouveau membre du gouvernement en raison de son origine, sont autant de signes qui montrent la persistance d'un racisme ordinaire et parfois violent, qui se banalise. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)