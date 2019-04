Depuis mon retrait de la vie politique, je ne suis pas resté inactif. J'ai continué à travailler pour La Réunion et les réunionnais. J'ai continué à le faire avec encore davantage d'énergie qu'avant mais sans le tumulte incessant. J'ai continué à le faire avec encore davantage de détermination car j'aime mon île, j'aime les réunionnais. Aujourd'hui, je peux oeuvrer librement, sans être entravé par aucune chaîne et aucun système. Je peux travailler encore plus pour l'avenir de mon pays et continuer à me dévouer pour lui. J'ai la joie de vous annoncer la création de l'association Dobout...et Solidèr

Son lancement officiel s'est déroulé dans une ambiance survoltée ce dimanche 7 avril 2019 au Tévelave. 1512 personnes (comptabilisées ), venues de toutes les parties de l'île ont fait le déplacement pour participer à l'avenir de La Réunion. Ce fut un grand moment et un coup d'envoi historique pour la réunion.

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont déjà rejoints.

Sachez et faites savoir autour de vous que plus personne ne plaisantera avec l'avenir de La Réunion. Que chaque réunionnais, de la campagne ou de la ville, des hauts ou des bas sache qu'il n'est plus seul.

Tout ce qui peut se mettre en travers de l'épanouissement et du bonheur des réunionnais a désormais un nouvel adversaire : le peuple réunionnais Dobout...et Solidèr



Un grand merci aux deux autres membres fondateurs qui ne ménagent pas leur énergie et se sont investis à fond depuis le début : Sebastien Cordonin et Sega''El, la marraine de l'association.

L'association est totalement apolitique et œuvrera librement pour tous. Nos projets, nos actions sont multiples, dans les prochaines semaines, nous passeront les vitesses supérieures.

Voici l'objet reproduit ci-dessous:

"Ancrée dans la République, l'association Dobout...et Solidèr

a pour but d'initier l'émancipation de La Réunion afin de lui permettre de devenir un département français à part entière, dynamique, affranchi, uni et solidaire.

Elle se veut libre, indépendante et toutes ses actions se feront dans le cadre de l'intérêt général et non d'intérêts particuliers.

En phase avec les multiples composantes de notre île, elle sera source de propositions et se fera le relais des projets de développement innovants, pertinents et durables, qui doivent d'abord servir l'intérêt local tout en préservant notre environnement.

Elle accompagnera toutes initiatives visant à l'installation d'une vraie coopération internationale. L'objectif étant de construire, positivement et concrètement avec les pays et territoires partenaires, dans tous les domaines utiles, un partenariat gagnant-gagnant.

Elle combattra la vie chère et tout ce qui peut entraver ou altérer négativement l'avenir de ce territoire et de ceux qui y vivent.

Prônant le renouveau et l'égalité Femme Homme, elle favorisera le dialogue et la concertation entre réunionnais sur tous les sujets afin de les aider à se responsabiliser, se faire entendre, comprendre et respecter, avec en ligne de mire la réussite.

Motivée par la volonté de s'entraider et de se soutenir, l'association s'attachera à rendre accessible à la population, une information objective, juste et transparente.

Elle offrira à ceux qui en ont besoin la possibilité de se former et de s'épanouir. Elle favorisera le transfert de connaissances et de savoir-faire entre les générations afin de vulgariser notre histoire et faire connaître, reconnaître et accepter nos spécificités, nos traditions et notre culture.

Elle apportera toute aide utile à ceux qui en ont besoin, sans distinction d'âge, de race, d'opinion ou de religion.

Enfin, elle veillera à l'instauration d'un partage juste et équitable des richesses qui fait tant défaut dans notre société."

Levez-vous avec nous

Thierry Robert