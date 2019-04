Que les personnes "intelligentes", descendent de leur pyramide et sortent de leurs bureaux... Qu'ils écoutent les "gens du peuple", mème ceux qui ne savent pas lire, sont pleins de" bon sens". Ils vous diront que "lontan", ils récupéraient l'eau de la ravine en coupant en deux des gros bambous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En Afrique du Sud, c'est la course contre la montre, pour transformer l'eau de la mer en eau potable, car les hommes, les animaux domestiques et sauvages sont en grand danger de sécheresse.

A Mayotte, les habitants sont restés deux mois sans eau et personne ne les ont aidés... Il est temps que les institutions distribuent des bacs de récupération d'eau dans toute l'ile, en prévision d'une future sécheresse. Il faut récupérer aussi l'eau des ravines qui finissent à la mer et est gaspillée.

Qu'on arrête le projet des carrières dans l'ouest, qui utilisera des millions de mètres cubes d'eau, dont on a tant besoin. Et comment peut t on dire qu'on a de" l'or bleu" à la réunion et qu'on va vendre l'eau de source à l'étranger! Un foutan !

Ramassons tous l'eau de la pluie et restons" humbles et raisonnables", pour que nos enfants ne connaissent pas la sécheresse...

Dominique des hauts de l'ouest