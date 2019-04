Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre de la venue ce dimanche 14 avril 2019 de Madame Nathalie Loiseau, ex- ministre de L'Europe et tête de liste pour la coalition Renaissance regroupant En Marche ! , Le MoDem, Agir et le MR. La République En Marche Réunion ! rappelle que notre large rassemblement républicain pro-européen combat la vision de Marine Le Pen de repli sur soi de la France. Nous sommes profondément européens et nous sommes fiers de notre appartenance.

