En janvier dernier, j'avais à nouveau attiré l'attention de la ministre de la justice sur la dégradation continue du fonctionnement administratif des RCS de Saint-Denis et Saint-Pierre à La Réunion. 2018 a en effet été une année particulièrement catastrophique à ce sujet. Cette détérioration est due notamment à une diminution constante des effectifs de nos greffes locaux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour une entreprise réunionnaise, attendre parfois plus de quarante semaines avant d’obtenir son Kbis n’était pas acceptable, ni tenable. Le dynamisme économique de notre île s’en trouvait très fortement pénalisé ainsi que la création d’emplois. Le ministère de la justice vient d’annoncer qu’un appel à

candidature de deux postes de greffier pour La Réunion était lancé. Je salue cette décision certes tardive mais qui était très attendue et qui va dans le bon sens.

J’espère que les opérations de sélection et de nomination se dérouleront dans de délais brefs et que des fonctionnaires d’origine réunionnaise pourront être désignés dès lors qu’ils bénéficient du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM). Nous serons particulièrement vigilants à ce sujet.

Je suis heureux de constater que le Gouvernement semble enfin prendre des dispositions pour fluidifier les démarches de nos chefs d’entreprise afin qu’ils puissent pleinement se consacrer au développement de leurs activités. Mais au regard des nombreux dossiers en attente, elles ne seront sans doute pas suffisantes.

David LORION

Député de La Réunion