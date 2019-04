L'arrivée sur l'île de la candidate LREM, Nathalie Loiseau, accompagnée de Stéphane Bijoux, " candidat alibi " de LREM ne doit pas nous émouvoir. Pas plus que l'on ne doit

être surpris du soutien des présidents du Département et de la Région. Une véritable caution à la politique de casse sociale du Gouvernement.

Pour preuve, La Fédération Socialiste de la Réunion rappelle aux Réunionnais les visites inutiles de la Ministre LREM des Outremers, Annick Girardin, qui n’a pas su répondre aux attentes des " Gilets Jaunes ".

La Fédération de la Réunion du Parti socialiste rappelle que seul un projet inscrit dans une Europe écologique, sociale et responsable sera utile pour la France, et d’autant plus pour ses territoires ultramarins.

A l’approche des échéances, nous saurons convaincre que le projet collaboratif du Parti socialiste, de Place Publique et de Nouvelle Donne est celui qu’attendent les Réunionnaises et les Réunionnais.

Nous ne devons pas choisir avec le cœur, mais en connaissance des enjeux primordiaux qui nous attendent et des candidats capables de relever ces défis.