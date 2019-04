Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Rappelez-vous, en 2008, puis 2011, le président d'Objectif Réunion, n'avait pas de mots assez durs pour critiquer Nassimah Dindar et ses choix politiques. Du haut de

sa prétendue vertu il n'a pas hésité à qualifier de 'politique zembrocal' la majorité du conseil départemental. Plus tard lors des présidentielles de 2017 et plus récemment lors des législatives partielles sur la 7eme circonscription il a attaqué Thierry Robert sur le soutien qu'il a apporté à 'En Marche'.

Rappelez-vous, en 2008, puis 2011, le président d'Objectif Réunion, n'avait pas de mots assez durs pour critiquer Nassimah Dindar et ses choix politiques. Du haut de

sa prétendue vertu il n'a pas hésité à qualifier de 'politique zembrocal' la majorité du conseil départemental. Plus tard lors des présidentielles de 2017 et plus récemment lors des législatives partielles sur la 7eme circonscription il a attaqué Thierry Robert sur le soutien qu'il a apporté à 'En Marche'.