Pour l'Arche de Noé, la mer est mauvaise en ce début d'année. Fragilisée par les nombreux écueils rencontrés sur sa route depuis 25 ans, sa coque risque fort, dans les prochains jours, de se fracasser sur le rocher de l'indifférence. Un naufrage fatal pour les 150 chiens et chats hébergés ou en familles-relais en attente d'adoption. Un naufrage qui n'épargnera pas non plus son équipage fort de 4 agents de chenils dont certains sont fidèles au poste depuis plus de 10 ans. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Privée de fonds publics depuis des années sous des prétextes fallacieux, l'Arche de Noé n'en peut plus de galérer. Galérer pour réunir chaque mois les 15 000 euros nécessaires à son fonctionnement (nourriture, produits d'hygiène et de soins hors soins vétérinaires parfois coûteux), galérer pour payer à date fixe le 10 du mois les salaires de ses 4 agents tous en contrat CDI à temps complet, galérer pour obtenir une benne de sa collectivité en charge des déchets (50 kilos de litières souillées/jour ), alors que les trois autres refuges de l'Ile bénéficient de l'enlèvement gratuit de leurs ordures et déchets.

Galérer pour s'acquitter de ses loyers alors les trois autres refuges de l'Ile sont dotés par leurs collectivité respectives, et c'est tant mieux pour leurs animaux et leur personnel, de locaux neufs et fonctionnels, le tout assorti de subventions leur permettant de fonctionner plus sereinement et de se concentrer sur leur objectif essentiel : trouver des adoptants pour leurs pensionnaires.

Galérer, galérer, encore et toujours... au grand désespoir du Capitaine de cet Aquarius de la Protection Animale battant pavillon, sans complaisance, à l'Est de la Réunion.

Pour aider les animaux sans maître, aidez l'Arche de Noé

Parce qu'elle accueille sans compter nos compagnons à quatre pattes, parce qu'elle remplit sans contre-partie pourtant légitime une vraie mission de service public, parce que pour les animaux sans maître c'est un tremplin pour retrouver un foyer, parce qu'elle offre une alternative à l'euthanasie de masse pratiquée dans les fourrières intercommunales à grand renfort de deniers publics.

Parce qu'elle n'a jamais participé au programme d'euthanasie massive sur lequel ont prospéré pendant deux décennies les refuges-fourrières de l'Ile, un programme qui a conduit en 20 ans à doubler le nombre d'euthanasies animales par habitant (une euthanasie pour 153 habitants en 1998 contre 1 euthanasie pour 87 habitant en 2015)dans le cadre d'une politique de gestion de l'errance économiquement contestable et sanctionable d'inefficacité puisqu'elle n'a pas atteint son objectif premier : diminuer l'errance animale à la Réunion.

162 055 chiens et chats ont ainsi été méthodiquement supprimés sur fonds publics dans l'indifférence générale entre 1998 et 2018, soit l'équivalent de la population humaine de la ville de Saint-Denis. Un palmarès auquel il faut ajouter les quelque 120 000 cadavres de chiens et chats ramassés sur la voie publique sur la même période et enfouis pendant des années dans la décharge saturée de la Rivière Ste-Etienne avant la mise en service de l'usine d'incinération de la SICA des Sables à l'Etang Salé.



Aujourd'hui, le sauvetage de l'Arche de Noé et de ses animaux est entre vos mains, avec une date butoir : le 20 mai prochain, date au-delà de laquelle nous devrons cesser notre activité si nous ne trouvons pas les fonds nécessaires à notre fonctionnement et aux travaux d'aménagement de notre site de Bonne espérance.

Une situation qui ferait courir les plus grands risques à nos nombreux chiens et chats en attente d'adoption. Dès à présent nous devons tout mettre en oeuvre pour sauver notre Arche de Noé, et en faire une Arche de Bonne espérance.

Vous pouvez, grâce à votre don, l'aider à redresser la barre et emmener ses animaux à bon port afin de leur offrir un havre de paix en attendant de leur adoption.

Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à la cagnotte "Solidarité Arche de Noé" grâce au lien ci-après :

- Chacun participe du montant qu'il souhaite

- Tous les paiements sont sécurisés

- Un reçu fiscal vous est établi sur simple demande par mail.

Merci infiniment à tous ceux qui porteront notre refuge à bout de bras pour lui permettre de traverser le gué et l'empêcher de sombrer avant d'atteindre son nouveau port d'attache. D'avance, merci pour eux !

Astrid Puissant, présidente du refuge l'Arche de Noé