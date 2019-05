Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Dans le cadre de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), une Mission d'information sur la chirurgie ambulatoire a débuté ses travaux, ce mardi 7 mai, en auditionnant une délégation de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et de la Haute autorité de la santé (HAS).

Dans le cadre de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS), une Mission d'information sur la chirurgie ambulatoire a débuté ses travaux, ce mardi 7 mai, en auditionnant une délégation de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et de la Haute autorité de la santé (HAS).