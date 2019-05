Nous lisons régulièrement dans les médias les grandes annonces des élus et des collectivités qui luttent avec acharnement pour traquer les pollueurs.. Quoi de mieux pour motiver tous les habitants de La Réunion à respecter les dates de ramassage, le tri des déchets, les heures d'ouverture des déchèteries etc... que de montrer l'exemple lorsque l'on s'appelle région - département - commune... En effet, nos chasseurs pourraient bien montrer des endroits qui illustrent parfaitement l'adage : faites ce que je dis pas ce que je fais... (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Nous pensons qu’il serait intéressant de faire le point sur tous ces fameux terrains appartenant notamment à la région et au département et qui sont de véritables points de pollution intense : citernes, carcasses camions, bidons, grosses batteries, engins de chantier et même des tresses d’amiante à l’air libre !!!



On n’a pas besoin de vous dire que les moustiques y sont nombreux ...



Quelques exemples qui datent mais qui sont toujours d’actualité car rien ne bouge...



Déchets en nombre sur un terrain appartenant au conseil général aujourd’hui nommé départemental : Ici , Ici et là !



Déchets divers dont des tresse d’amiante - terrain qui appartient à la région : là !