Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 27 octobre 2013, après l'attribution du marché à Bouygues-Vinci, nous disions ceci dans une interview au site 7 Lames La Mer : "On se demande si la Région en a bien mesuré toutes les conséquences. On le voit aujourd'hui non seulement avec les atteintes aux espèces protégées et la levée de boucliers des associations mais aussi avec les litiges qui apparaissent dans l'affaire des appels d'offre."

