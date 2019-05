Tout, d'abord, nous tenons à féliciter Younous Omarjee pour son travail de député européen. En effet, celui-ci est reconnu unanimement pour son engagement en faveur des politiques publiques Européennes. Ensuite, Younous Omarjee est un député qui est au service de ses compatriotes réunionnais : il passe une grande partie de son temps de parlementaire européen à défendre nos intérêts. Nous, nous retrouvons donc naturellement dans son engagement politique. C'est la raison pour laquelle, nous allons le soutenir pour un nouveau mandat.

L’Europe aujourd’hui, c’est un peu plus de 500 millions d’habitants, les outre-mer comptent pour plus de 2 700 000 habitants, soit 5,5% de la population globale. Dès sa création elle a posé des principes de paix, de sécurité, et de prospérité économique. Ce projet, consistait à construire une communauté de destin, au lendemain des deux grandes guerres qui ont ruiné le vieux continent.

En 2019, cette Union Européenne inquiète nos populations. Ce projet européen, n’est plus compris et ne peut plus être imposé à nos citoyens.

Au moment où l’Europe traverse une crise démocratique, économique, écologique et migratoire. Au moment où se redessinent des stratégies géopolitiques entre l’UE et certaines grandes nations (Etats-Unis, Chine). La politique de l’UE ne doit pas se résumer à une politique où il y aurait des territoires gagnants et des territoires perdants : le rôle de l’UE est d’éviter ces fractures territoriales. C’est pourquoi, les territoires insulaires doivent aussi être les parties prenantes de ces stratégies économiques et commerciales.

Notre intégration Européenne est une belle avancée, mais l’UE doit nous accompagner pour une meilleure intégration India-océanique et cela principalement dans le cadre des pays ACP (pour un accord de partenariat économique). Nous faisons donc confiance à Younous Omarjee pour défendre ces idées!

Pour résumer, trois raisons guident notre choix de soutenir Younous Omarjee

1. Nous avons choisi l’expérience, le sérieux, l’éthique et la maitrise des dossiers Européens.

2. Un homme politique unanimement apprécié dans la gestion des dossiers Européens.

3. Un homme qui sera capable de mener des négociations, car il y a la menace que dans le prochain cadre financier pluriannuel de l’UE (2020/2027), les crédits soient en baisse. Nous savons que Younous Omarjee sera capable de défendre les Budgets concernant les Outre-Mer!

Philippe Rangama

Pour le bureau politique du PEUP (Parti pour l’Éducation et l’Unité Populaire)