Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Groupement Hospitalier de Territoire Réunion (GHT) est un dispositif conventionnel, devenu obligatoire depuis le 1er juillet 2016. Ainsi les établissements publics de la Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) et psychiatrie d'un même territoire, à savoir le CHU, GHER, CHOR et EPSMR vont s'engager à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, formalisée dans un projet médical partagé, comme précise la loi de santé de 2016. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

