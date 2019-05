Pourquoi voter le 26 mai 2019 ? Parce que nous sommes tous concernés par le vivre ensemble en danger, car nous sommes tous heureux de vivre en paix, en harmonie , et que nous sommes tous fiers de nos origines diverses mais restons malgré tout unis.

Soyons cette Réunion d’espoir que nous avons connu enfant et qu’on vécu nos grands parents et non cette Réunion qui baisse les bras et se laisse tenter par les extrêmes !

Face aux Populismes, Nationalismes et Indépendantistes soyons ferme dans nos convictions et tous ensemble votons le 26 mai 2019 la seule liste pro européenne Renaissance avec un réunionnais en position éligible Stéphane Bijoux !



Je le disais il ya quelques mois déjà lors de ma prise de fonction en tant que Référent Territorial pour La Réunion, que notre île ne serait pas ce qu’elle est sans l’Europe ! Que l’intelligence collective de nos élus était une condition nécessaire pour faire gagner La Réunion !



Nos élus et partenaires le savent mieux que quiconque c’est pour cela que nous devons ensemble empêcher les Nationalismes de prendre le dessus à La Réunion, en France et en Europe!



Nos soutiens à La Réunion conscients qu’il faut sauver la place de la France dans l’Europe sont chaque jour de plus en plus nombreux et engagés à faire gagner la liste Renaissance à La Réunion n’en déplaise à ceux qui voient leurs champs d’action réduire comme peau de chagrin.



Tous les jours la seule liste progressiste et profondément européenne gagne en soutien à l’ile de La Réunion Le Sénateur En Marche Michel Dennemont, Le président du Département de La Réunion Cyrille Melchior, le président de La Région Réunion Didier Robert, le maire de Sainte-Rose Michel Vergoz, le maire de l’Entre-Deux Bachil Valy, le maire de Saint-Philippe Olivier Rivière, le maire de Trois-Bassins Daniel Pause, le maire de Saint-André Jean-Paul Virapoullé et leurs majorités.

Pour rappel Renaissance, c’est une liste de rassemblement comprenant LaREM, le MoDem, Le Mouvement Radical Social Libéral, Agir La droite constructive.

Le 26 Mai il n’y aura qu’un tour ! N’attendons pas une meilleure Europe, changeons-la !