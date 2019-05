Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

En pleine campagne des Européennes, nous apprenons que des personnes ont péri en mer en voulant approcher Mayotte. Ces morts viennent s'ajouter aux milliers d'autres femmes, hommes et enfants qui ont perdu la vie dans des conditions analogues. Ce drame illustre parfaitement notre slogan de campagne électorale. "Pour une Europe de la proximité et une Europe de la Paix" appelle à la réflexion et à la responsabilité. Loin des opérations de racolage de voix.

En pleine campagne des Européennes, nous apprenons que des personnes ont péri en mer en voulant approcher Mayotte. Ces morts viennent s'ajouter aux milliers d'autres femmes, hommes et enfants qui ont perdu la vie dans des conditions analogues. Ce drame illustre parfaitement notre slogan de campagne électorale. "Pour une Europe de la proximité et une Europe de la Paix" appelle à la réflexion et à la responsabilité. Loin des opérations de racolage de voix.