Depuis le 15 mai 2019, les milliers de jeunes de l'Académie de La Réunion découvrent les premiers effets de Parcoursup avec notamment le stress des listes d'attentes interminables ou encore l'incertitude de pouvoir suivre une formation qui corresponde aux choix d'orientation et de projet professionnel.

Le Gouvernement a fait le choix d’agir sur le " flux d’entrée " dans l’Enseignement Supérieur plutôt que d’investir davantage dans l’Université de La Réunion, seule université Française et Européenne de l’Océan Indien. Lorsque la Ministre de l’Enseignement Supérieur parle d’ailleurs de " flux d’entrée ", celle-ci oublie qu’il s’agit de milliers de jeunes dont les projets d’avenir seront brisés. Cela est d’autant plus dramatique dans une région insulaire où l’un des principaux moteurs de l’ascenseur social reste l’accès aux savoirs.



Si la réforme met fin à la démocratisation de l’Enseignement Supérieur en instaurant un tri sélectif des étudiants, l’UNEF Réunion est quant à elle résolument déterminée à faire en sorte que chaque néo-bachelier qui le souhaite puisse accéder à une formation de l’Université de La Réunion.

Nous conseillons aux néo-bacheliers :

• S’ils ont reçu un ou plusieurs " Oui " ou " Oui-si " à leurs demandes : de répondre sans attendre en confirmant le voeu le mieux positionné pour leur permettre de concrétiser leur projet professionnel.

• S’ils ont reçu uniquement des réponses " en attente " à leurs demandes : d’attendre les éventuels désistements et s’il n’y en a pas de ne surtout pas oublier de formuler des nouveaux voeux lors de la procédure complémentaire qui ouvre le 25 Juin 2019.

• S’ils n'ont reçu uniquement des " non " : de formuler de nouveaux voeux lors de la procédure complémentaire qui ouvre le 25 Juin 2019 et de saisir la commission d’accès à l’enseignement supérieur.



L’UNEF lance son dispositif SOS inscriptions et appelle l’ensemble des jeunes qui lors de la phase finale, ne disposent pas de proposition d’admission, à prendre contact par e-mail via unef974@gmail.com ou au téléphone, uniquement par SMS au 0693 94 23 27.

L’UNEF rappelle que l’année dernière ce sont plus de 300 étudiants qui ont pu s’inscrire grâce à la phase dérogatoire qu’avait mise en place l’Université de La Réunion à la demande des élus de l’UNEF.

Cette année encore nous demandons à la présidence de l’Université de ne laisser aucun jeune sans inscription et que chacun soit libre de s’inscrire dans la formation de son choix.

Samantha Pothin, présidente de l'Unef Réunion