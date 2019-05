Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

C'est avec une très grande émotion et une profonde tristesse que la CFDT Réunion vient d'apprendre le décès de Joachim Maillot. Joachim a été Secrétaire Général de la CFDT de 1979 à 1987 et de 1988 à 1991. Homme de convictions et de dialogue, il a consacré l'essentiel de sa vie à la défense et à l'amélioration des conditions des salariés de La Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

