Les Élections Européennes, qui se sont déroulées ce dimanche 26 Mai 2019, ont montré une fois de plus la dynamique électorale du Rassemblement National tant dans l'hexagone que dans les outre-mer. Ce résultat est tout simplement l'expression de la colère, du rejet et de la méfiance en direction d'une classe politique.

" Le peuple qui souffre " a aussi envoyé un message à un gouvernement qui s’obstine à réformer le pays au détriment des plus faibles à savoir, les chômeurs, les retraités, les jeunes, les travailleurs, les précaires celles et ceux qui ont peur pour leur avenir.

Le résultat du Rassemblement National dans notre commune à Saint-Louis, est certainement l’expression d’un " Ras-le-Bol " d’une politique nationale mais aussi municipale menée pendant de longues années. Ces Élections Européennes ont donc permis à notre parti le PEUP, d’apporter son soutien au candidat Younous Omarjee, parce que le travail accompli par le Député sortant, était à nos yeux exemplaire dans la défense des intérêts réunionnais et en phase avec les valeurs de notre parti.

Nous nous félicitons de sa réélection au Parlement Européen et remercions les électrices et électeurs de Saint-Louis et de la Rivière, pour avoir entendu notre appel à voter pour Younous Omarjee. Malgré le fort taux d’abstention dans notre commune, plus de 80 %, notre camarade Younous Omarjee arrive en seconde position avec près de 23%, juste derrière la liste du RN.

Notre parti politique a vu juste et a eu raison de le soutenir, car le résultat obtenu sur le nom de notre candidat, augure de véritables espoirs pour une alternance politique dans le cadre des prochaines municipales de 2020. Pour cela, nous nous préparons à être aux responsabilités et allons, dans les jours et les mois à venir, présenter aux Saint-Louisiens et aux Riviérois notre projet politique pour la mandature 2020/2026. Projet politique, qui se veut réaliste, sérieux et surtout en phase avec les attentes de notre population.

Alon fé sorte not’ ville dann fénoir!

Philippe Rangama

Pour le bureau politique du Peup (Parti pour l’Éducation et l’Unité Populaire)