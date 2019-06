Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

Les élections européennes 2019 confirment le divorce des citoyens avec les partis politiques traditionnels, et leur sentiment grandissant d'abandon. Nous devons sérieusement tenir compte des résultats dans toutes les communes de l'Île qui sonnent comme un énième avertissement. Plus particulièrement au Port, c'est un vote populaire de contestation des politiques nationales et locales. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

