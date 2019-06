Membre d'un club de plongée et réellement adepte des randonnées sub-aquatiques, je dois reconnaître que nous avons une chance extraordinaire de pouvoir approcher et admirer les baleines ici . Rares sont les endroits au monde où cela est faisable. La Réunion jouit de ce prestige, mondialement reconnu, image autrement positive et valorisante que celle des attaques de requin.

Aucun accident de "whale watching," pour employer le terme consacré, n'est à déplorer. Au contraire, des images locales extraordinaires parcourent la planète, gagnent des concours et contribuent à faire connaître et prendre conscience du merveilleux monde sous-marin, que nous devons continuer de découvrir et connaître pour le protéger et le faire aimer.

Le projet d'arrêté me semble injuste et inefficace.

Car il favorise directement les intérêts financiers de certains en limitant et spoliant des moyens d'accès et de découverte de ces géantes sous-marines et si sereines par une autre catégorie d'acteurs de cette observation. Je cite alors les non-professionnels, les non-transporteurs de passagers, qui seront limités au matin seulement.. ?? !!

Les mises à l'eau des humains, en général respectueux de l'animal et conscients de leur propre risque (ce qui les conduit à ne pas faire n'importe quoi) ne représente pas de nuisances pour les baleines.

La publication de la vidéo sur Mereva et malgré la très mauvaise exploitation mensongère qui en a été faite, témoigne au contraire de la "mansuétude " des baleines: si Mereva l'avait souhaité, elle aurait pu tuer très simplement et facilement ces nageurs qui exagéraient en l'importunant, c'est clair!

Elle les a... écartés, avec soin,si, si, quand on connaît sa puissance. La leçon à en tirer est la bêtise de certains humains et pas du tout le "danger" des baleines, bien au contraire.

Si l'on veut protéger les baleines, il faut permettre leur approche, contrôlée certes, mais à égalité pour tous.

Les connaître, les voir évoluer dans leur milie, c'est les aimer encore plus et vouloir les aider, les préserver. La Charte s'est montrée efficace jusque-là à 88 %, ce qui est l'excellent signe de ce respect , de cette volonté de connaissance, de cette prise de conscience collective.

Laissez-nous nager avec les baleines, nous les aimons! Nous les respectons!