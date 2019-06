Il y a des défaites qui obligent à tout reconstruire, celles des Européennes doivent être le début d'un renouveau idéologique. Marginalisée dans le duel absurde imposé par le Président de la République, entre lui même et le Rassemblement national, la Droite Républicaine a fait un score historiquement bas.

Une ligne politique qui est devenue au fil des élections trop conservatrice et trop peu ouverte sur des nouveaux enjeux sociaux et environnementaux. Cependant nombre d'idées de droite ont été reprises par le gouvernement actuel, preuve s'il en était que nos idées ne sont pas mortes.

Qu'est ce qui nous sépare alors de la République En Marche? Sa conception même de la société basée sur la seule réussite individuelle et financière, son incarnation solitaire et verticale du pouvoir méprisant tous les autres corps intermédiaires (syndicats, collectivités,...), sa vision d'une France des villes et de la périphérie, son réformisme de façade qui ne génère aucune baisse de dépenses publiques et enfin pour les Outre-mer, la plus catastrophique des politiques publiques pour le logement, les familles et les entreprises. Personne n'est content !

Quelle sorte de démocratie serait la nôtre si nous n’avions le choix qu'entre la "Macronie" et le Rassemblement national ?

Non la Droite n'est pas morte, mais elle doit changer profondément.