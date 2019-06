Les Municipales de 2020 vont-ils être le théâtre du duel Michel Fontaine - Didier Robert ? Et ce dans les 24 communes de La Réunion ? Si cette conjoncture se confirme, la population réunionnaise va-t-elle être privée et se priver de débats essentiels pour le développement de ses 24 territoires communaux ?

Pour ma part, jeune délégué des Républicains de la 7ème circonscription, candidat LR à Saint-Leu pour les Municipales de 2020, fidèle et loyal à notre président LR local, Michel Fontaine, j’appelle tous les responsables politiques, tous les candidats déclarés ou futurs de ce scrutin à venir, à se concentrer sur les sujets essentiels pour le développement de notre île.

En effet, les Régionales de 2021 ne peuvent devenir les principaux enjeux des Municipales de 2020. Cette élection de mars de l’année prochaine est une magnifique opportunité pour moi et les Républicains d’aller à la rencontre des Saint-Leusiens et des Réunionnais.

Sans faire de promesses que l’on sait irréalisables, nous avons l’occasion de rétablir le contrat de confiance entre les citoyens et les politiques. De proposer des projets de développement cohérents au peuple de La Réunion. De parler politique au sens premier du terme, de parler de la gestion de la cité.

C’est en tout cas ce que je fais déjà à Saint-Leu, je multiplie les échanges et le dialogue. Car, c’est nous qui avons besoin des électeurs/électrices, et ce pour qu’elles/ils construisent avec nous, politiques, en toute honnêteté, franchise et sincérité, le projet qui doit améliorer en premier lieu leur quotidien. Et le nôtre ensuite.

Comme Michel Fontaine l’a fait lors des Européennes, nous devons continuer à faire preuve d’un comportement exemplaire et de postures de principes et de valeurs.

Et ce n’est pas parce que Michel Fontaine et d’autres ténors ont choisi de ne pas vendre la Droite et le Centre Droit réunionnais, au président de La République Emmanuel Macron, en décembre 2017, que certains se mettent déjà en marche pour une bataille qui ne peut être que catastrophique pour La Réunion.

Le peuple réunionnais attend autre chose des politiques lors des Municipales de 2020. Et les jours d’après…

Dimitri Rangama-Petchy